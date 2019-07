“La cultura nos pone en contacto con nuestro potencial”

09:10

Rafael Álvarez 'El Brujo' . Bueno, sí que me siento un juglar. Básicamente es lo que me siento. Realmente, el teatro a mí me parece antiguo. No me veo ahí ya, desde hace mucho tiempo vestirme de Napoleón o de, no sé, de Julio César. Es que no me veo de Napoleón ni de Julio César, me veo de muy pocos papeles. Entonces, me he tenido que inventar mi teatro, porque si no yo no hubiera trabajado en ninguno. Ni por mi físico, ni por mi voz, ni por nada. Me he tenido que inventar mi propio teatro y eso es “juglar”, eso es ser un juglar. Me he inventado mi historia, mi forma de hacerla, mis obras, mi teatro para poder hacer Hamlet, El rey Lear, el Tenorio. Yo hago lo que quiero, yo hago lo que quiero. Yo no tengo que estar expuesto a que un director diga: “No te veo en Don Juan Tenorio”, ni yo tampoco. Yo no daba de Tenorio, yo no daba de nada. Un día Marsillach me dijo: “Tú eres como yo, raro”. Marsillach también se inventó su mundo, se inventó su mundo dentro del mundo del teatro, pero él se inventó su historia porque con esa pinta que tenía Marsillach, desde luego, no daba casi de nada, solo de director. Pero de Ramón y Cajal, ahí sí estaba sembrado. En la cabeza calva aquella con las gafas, tal. Yo, en La taberna fantástica, ahí también daba el tipo físico pero una vez hecho eso, juglar.