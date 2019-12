Inteligencia artificial: cómo educar para los retos del futuro

09:57

Alex Beard . Sí, he visto modelos muy diferentes por todo el mundo. Otro lugar al que fui fue Silicon Valley, a un tipo de escuelas llamadas “Rocketship Schools”, que están comenzando a utilizar la tecnología en las clases. En una de estas escuelas vi a mi primer profesor robot. No era un androide con cara humana, sino un software inteligente en un entorno de aprendizaje online. Fui a un lugar que tenían llamado “laboratorio de aprendizaje” donde me llevó el jefe de estudios, y vi a un grupo de cien niños de cinco años sentados en filas larguísimas frente a portátiles, todos con cascos y polos morados. Estaban en completo silencio, excepto por el ruido del tecleo. Utilizaban o bien un programa llamado “S. T. Maths” o “Lexile”. Con ellos trabajaban en ejercicios de gramática o matemáticas, muy básicos. Mientras lo hacían, el programa aprendía sus fortalezas y debilidades individuales y adaptaba la experiencia a cada estudiante en particular. Y, en cierto modo, funciona. Los niños que salen de estas escuelas tienen mejores resultados que otros niños de niveles económicos y sociales similares en inglés y matemáticas. Pero, de nuevo, una de las cosas que vi que me chocó bastante fue que se estaban usando los ordenadores para enseñar a los niños cosas que los ordenadores ya hacen mucho mejor, habilidades simples y rutinarias. Y me pregunté si nos estaremos equivocando en la manera en que utilizamos la tecnología en el sistema educativo.