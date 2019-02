“Hoy la gente solo escucha opiniones que refuerzan lo que ya cree”

18:20

Michael Sandel . Sí, bueno. Nosotros reunimos a un grupo de estudiantes de Japón, China y Corea del Sur para debatir el peso moral del pasado sobre el presente y para preguntarles de qué modo la historia, especialmente la historia de la Segunda Guerra Mundial, sigue influyendo y complicando las relaciones actuales entre estos tres países en particular, para preguntarles qué piensan sobre la historia que se les enseñó en su país y en los países de los que procedían los demás estudiantes. Pero lo que más me llamó la atención fue la honestidad y la pasión con la que hablaban estos jóvenes. Reflejaban las sociedades de las que procedían, pero también reflexionaban críticamente sobre las historias que les habían enseñado. Recuerdo un momento en particular en el que estábamos discutiendo la cuestión de pedir disculpas públicamente, la exigencia de que Japón pidiera disculpas por sus actos durante las décadas de 1930 y 1940 en China y Corea. Este es un punto de tensión continua entre estos países. Y una de las jóvenes de China… Esto lo grabamos en Tokio. Ella dijo: “En realidad, hasta anoche, yo no sabía que Japón, en el pasado, se había disculpado”. Yo le dije: “¿Y cómo te has enterado?”. Y ella dijo: “Cuando llegué aquí anoche, me conecté a Internet y busqué en Google, y me enteré de cosas que no sabía”. Lo que más me llamó la atención y lo que más me conmovió de esta conversación, creo que estuvimos grabando durante tres o cuatro horas, es que los estudiantes hablaban entre sí sobre sus diferencias, acerca de las diferentes historias que les habían enseñado. Y reflexionaban críticamente sobre lo que se les había enseñado y se replanteaban, conforme íbamos hablando, las fortalezas y debilidades de sus propias sociedades y las historias que les habían contado. Me pareció una experiencia muy conmovedora. Otro ejemplo. He participado en una serie de visitas, eventos y conferencias interactivas en Brasil, alguno coincidió con el período de los juicios por corrupción y las protestas contra la corrupción. Y una de las preguntas que hice en uno de los eventos interactivos en Brasil fue, de nuevo, la pregunta de si un jugador de fútbol merece ganar más que un maestro. Y el ejemplo que utilicé, puesto que estaba en Brasil, fue Neymar. ¿Merece Neymar ganar más que un maestro? ¿Vale más Neymar que un maestro? Debatimos sobre eso.