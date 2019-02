“Hacer buenas fotos es fácil, lo difícil es narrar una buena historia”

Gervasio Sánchez . Yo nunca busqué que un día me encontraría con un haz luz atravesando la Biblioteca de Sarajevo, ni mucho menos. De hecho, cuando hablo de esa imagen, siempre hay debates. ¿Esto qué es, arte? Porque esta fotografía está en algunos museos. ¿Es fotografía simple y dura, es fotoperiodismo, es fotografía documental, es fotografía de guerra, era una guerra aquello, o qué exactamente? Yo siempre digo que, en realidad, esta fotografía es un churro. Y os lo voy a contar. Dos semanas antes de tomar esta imagen, yo estaba en el centro de Bosnia, en un momento muy duro, donde en cada pueblo había una fuerza militar distinta, con lo cual atravesar las fronteras permanentes era extremadamente peligroso. Estaba viajando con uno de mis mejores amigos, Alfonso Armada, en aquel tiempo, corresponsal especial del diario EL PAÍS. Estábamos en el centro de Bosnia, recuerdo que habíamos cargado el coche de gasolina porque al día siguiente íbamos a hacer un viaje complicado. Yo estaba bajando mi chaleco antibalas, cuando una persona me encañonó, me puso un fusil de asalto al cuello, me dijo: «Dame las llaves o te pego un tiro». Y vi que mi compañero también estaba siendo encañonado por otra persona. Yo le entregué mis llaves del coche, no conseguí bajar mis cámaras y el coche salió zumbando. Cinco días después, recuperamos el coche, después de un gran lío que hubo en la zona, y estaba mi bolsa de fotos. La mitad de las camas habían desaparecido para siempre, y mi fotómetro manual estaba roto. Dos semanas después, un domingo por la mañana, que estábamos a punto de entrevistar al jefe del ejército bosnio en Sarajevo, a las diez de la mañana. Me acuerdo perfectamente que era un domingo a las diez de la mañana de principios de julio del 93. Yo le dije a Alfonso: «Mira, me voy a dar una vuelta por el centro y te espero a las diez menos cinco delante de la puerta del cuartel general de los bosnios», «Vale, vale». Y me fui andando, tranquilamente, me paré aquí, me paré allá, una mañana tranquila dentro lo que cabe. No estaban bombardeando. Y, de repente, entré en la biblioteca. Posiblemente, era la 30 o 40 vez que yo entraba en esa biblioteca. De hecho, me gustaba mucho entrar en la biblioteca porque cuando bombardeaban la zona, era el lugar más seguro. Es una imprudencia ir por las calles cuando están castigando con morteros o artillería pesada, batiendo con proyectiles de gran calibre una zona. Y, a veces, incluso entraba allí, me sentaba encima de las piedras y me ponía a escribir el inicio de una crónica para luego dictarla o, simplemente, para reflexionar un poco sobre lo que estaba viviendo ese día o días anteriores en la ciudad. Entonces, entré a ver el interior y vi que había una luz fantástica, como nunca había visto. Levanté la cámara y empecé a hacer fotos, pero al mismo tiempo, me di cuenta de que algo fallaba, pero no sabía qué exactamente. Entonces, como iba justo de tiempo, salí a la calle, vi que había unas personas recogiendo agua, levanté la cámara para echar unas fotos y ahí fue cuando me di cuenta de que estaba cargando película de 400 ASA. Pero con el ASA, que en aquel tiempo se hacía manual, a 100. Entonces pensé: «Jo, las fotos que he hecho dentro que eran muy buenas de luz… La exposición está errada». Y corrí como un loco, entre la biblioteca, y cataclac, encontré el haz de luz entrando. Es como una visión. Cuando ves estas cosas en medio de una tragedia como es una guerra, todo gris, y de repente ver esa luz tan intensa, me dejó sorprendido. De hecho, hice cinco o seis disparos con analógico, e hice también un par de disparos en color con diapositiva. Yo nunca he sido capaz de entender si una foto es buena, una foto es regular o es mala hasta que no la veo, y, en aquellos tiempos, no se podía mirar la máquina porque no existía el visor. Y, un mes y medio después, porque tardé un tiempo en volver a casa, revelé y, al final, vi que tenía una foto importante. Recuerdo que esta foto se publicó por primera vez acompañando al “Cuaderno de Sarajevo” de Juan Goytisolo, que lo publicó en el diario EL PAÍS y una veintena de diarios de todo el mundo, y provocó una gran sorpresa. El propio Juan Goytisolo hablaba de “memoricidio”, y analizaba lo que había pasado con la biblioteca como un acto de “memoricidio”, de destruir la memoria. Porque, ¿qué era la Biblioteca de Sarajevo? Era el lugar donde se conectaban todos los puentes de convivencia entre las diferentes culturas, entre las diferentes religiones. Entonces: “memoricidio”. Esa fotografía es un claro ejemplo de “memoricidio”. Cuando se empiezan a destruir los puentes de convivencia, los que quieren acabar con la convivencia destruyen la esencia de la vida, que es la cultura. Antes que matar a los ciudadanos físicamente, matan los puentes de conexión, la cultura. Y ese… en esa biblioteca estaba almacenada la cultura balcánica, la cultura bosnia.

