“Hablar en público es un acto de generosidad”

Blanca Portillo . Es fundamental. Yo me río mucho en la vida. Mira que luego hago también personajes de… Superseria y tal, no sé qué. Yo me río muchísimo. Creo que también es así desde pequeña, eso también me lo dice mi madre, que me reía de todo, hasta cuando me echaban la bronca. Creo que el sentido del humor es pura vida. La vida es tan jorobada, vemos tantas cosas tan duras que nos pasan a nosotros y que les pasa a la gente de alrededor, y que pasan en el mundo en general, que si uno no tiene sentido del humor y es capaz de sonreír, dan ganas de irse a otro planeta o irse, en general, no sé. Creo que todo tiene un lado cómico. Por eso decía antes que la gran tragedia siempre tiene algo de comedia y las comedias siempre tienen algo trágico. Para mí, el humor es fundamental. Yo todo lo veo con sentido del humor. Y eso también me hace relajar bastante, porque también… Mis amigos me llaman “Intensa” Portillo, que también eso es un apelativo que a veces pienso que no sé si es muy bueno. Porque todo lo vivo con mucha intensidad, pero lo bueno también, ¡lo bueno es fantástico! ¡Y lo malo es terrible! Y eso… A mí me gusta. Yo tengo una amiga que dice que ella no es de like, que es de corazoncito. Ella no es de “me gusta”, ella es de corazoncito. Pues yo soy así, muy apasionada en las cosas. Y creo que el humor es lo que me hace, primero, relativizar, porque si no es que no darías un paso para adelante. Hay cosas que te dejan muy tumbada y muy hecha polvo. Entonces, la risa es lo que te permite limpiar y sanear. Y luego, porque me encanta pasármelo bien. A mí no me gusta llorar. Bueno, no sé si hay gente a la que le encanta, pero a mí, desde luego, reírme me encanta. Me lo paso bien en la vida, soy muy disfrutona. Y sí, a veces me paso de hacer el tonto. Pero bueno, me parece que eso es bueno y sano.