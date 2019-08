Grupos de WhatsApp del colegio: ¿a favor o en contra?

50:51

Maribel Martínez . Sería otro ejemplo donde repetimos lo mismo y en esa interacción nada cambia. Y no nos damos cuenta que no funciona, y por lo tanto tenemos que hacer algo diferente. Basta ya. En lugar de decir: «Siéntate, siéntate, siéntate». Está muy bien poderles decir: «Mira, me he dado cuenta, y me ha costado tiempo, ¿eh? Es que tú no necesitas silla, tú no necesitas silla. Yo estoy aquí con que te sientes… ¡Que no! A partir de ahora fuera la silla, tú a comer de pie». Es decir, esto no es un castigo, ¿eh? No es el tono de: «Pues como no te sientas, te quito la silla», y es un castigo. Esto es la alianza, esto es: «Por fin te entiendo, fuera la silla», y la alejamos bien lejos la silla y no la volvemos a poner en la mesa. Y el niño a partir de ese momento come de pie. ¿Cuánto tiempo crees que tarda en pedir a gritos la silla? Cuando la pida, le tenemos que decir que no. «¡Que no! Si tú no quieres la silla, acuérdate. Que luego te levantas, tú estás mucho mejor de pie». Cuando ya nos insiste mucho y varios días y venga, se lo concedemos. Entonces tenemos que reaccionar muy rápidamente porque es una cuestión de poquito tiempo, cinco minutos, que haga el amago ya de levantarse o de sentarse mal. Ahí es donde dices: «¿Ves?». Y entonces que él nos diga: «No, no, no, yo me quiero sentar, déjame la silla». Y ya está, ya lo hemos cambiado. A partir de ese momento ya no vale: «Siéntate, siéntate, siéntate», vale una mirada y que él reaccione».