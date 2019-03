¿Estudio lo que me gusta o lo que pueda darme un trabajo?

52:27

Nuccio Ordine . Bien, es difícil responder a esta pregunta. Porque no creo que exista una lista de clásicos universal. ¿Qué quiere decir universal? Válida para todos los lectores del mundo, y válida en todas las épocas. Yo pienso que cada época y cada área dentro de la misma época, pongamos un ejemplo, hoy, una cosa es que yo enseñe clásicos en una clase española, o que enseñe clásicos en Sudamérica, o que enseñe clásicos en China. Yo creo que esto influye muchísimo, por lo que deberíamos utilizar, ¿cómo decirlo?, un criterio de relatividad. Pero… cuando yo hablo de relativizar, digo que cada uno de nosotros, en base a su sensibilidad y en base a sus conocimientos, podría hacer una lista de clásicos. Si hoy debiera escoger un ejemplo, una vez más, porque quiero daros… ejemplos que provienen de los clásicos, yo digo siempre a mis estudiantes: “No es el pensamiento de Nuccio Ordine lo importante. No, yo estoy aquí con el uniforme del cartero”. Es una metáfora bellísima, utilizada por un gran poeta ruso, Pushkin. Yo soy el cartero que trae el mensaje, que trae la carta. Y bien, esta carta que quisiera traeros hoy a vosotros es una carta que escribió, una vez más, Antoine de Saint-Exupéry. ¿Por qué he escogido El Principito? Yo me enfado cuando oigo decir que El Principito es un texto escrito para los niños. No, El Principito es un texto escrito también para los adultos. ¿Por qué quisiera hablaros hoy de El Principito? Porque hay temas a los que ya me he referido antes y El Principito responde de manera inteligente a estas preguntas. ¿Cuál era uno de los límites que yo he identificado en nuestro presente? Es el tema de la prisa. Y os había anunciado que la prisa puede incluso mutar las relaciones humanas. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que nosotros ya no cultivamos nuestros afectos. Volvemos a casa, ya no hablamos con nuestros hijos. Yo he contestado mucho a muchas familias que cuando yo era pequeño no había televisión en casa, nosotros hablábamos en la mesa. Hoy, en las cocinas, o en el comedor, hay un televisor, todos miran el televisor. El diálogo entre padres e hijos ya no existe, el diálogo entre hermanos y hermanas disminuye.

Entonces, El Principito nos hace reflexionar sobre estas cosas. Nos hace reflexionar: ¿qué significa cultivar una relación humana? ¿Qué significa? Podemos hacerlo con prisas. Podemos hacerlo mirando el reloj. Entonces, esto no es posible. Entonces, ¿qué sucede? Sucede una cosa muy sencilla. Que, como sabéis, el Principito es lentamente catapultado, ha escogido viajar, y llega al desierto del Sahara. Allí, ¿qué hace? Se encuentra con un zorro del desierto. Y lo primero que hace, porque está solo, pide al zorro que juegue con él. “Ven a jugar conmigo”. Pero el zorro le dice: “Yo no puedo jugar contigo. Porque tú no me has domesticado”.