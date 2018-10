Estrategias para aprender mejor

02:30

Me puse a pensar en lo que se suponía que yo debía ser. Me enorgullecía estar abierta a nuevas aventuras y nuevos puntos de vista. Pero me di cuenta de que me había encerrado a mí misma dentro de una caja, en cierto modo. Yo decía: “No puedo aprender Matemáticas y Ciencia”. Sin embargo, ¿aprender Matemáticas y Ciencia no era como una nueva aventura? Era una aventura mental. Así que a los veintiséis años me salí del Ejército y decidí volver a la universidad para ver si podía reeducar a mi cerebro para aprender Matemáticas y Ciencia. Empecé con clases de álgebra a nivel de instituto. Más bajo no se puede empezar. Y me resultó muy muy difícil. Pero fui lo suficientemente inteligente como para darme un tiempo. No empecé en un nivel muy alto.