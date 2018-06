Escuelas que desatan la creatividad

01:52

Rosan Bosch . En realidad, sentía un poco que, no solo su motivación, también su creatividad, ¿sabes? Las ganas de experimentar, de probar cosas. Y, no sé, me molestaba mucho ver a mis hijos al volver a casa sin ganas de dibujar, ni leer. Hablando de la escuela como una cosa, en realidad, negativa, aburrida. Y me molestaba mucho. Y yo creo que para mí fue ahí, en realidad, cuando empezaron las ganas de querer cambiar, en realidad, esto. Y nada, me fui a hablar con el profesor de mis hijos y me dijo: “Bueno, me gustaría mucho cambiar esto, pero no puedo. Tengo 30 niños, estamos en un aula solos y mi problema es que, aunque me gustaría diferenciar, ¿sabes?, en el aprendizaje, en el trabajo con los niños, cuando hay algunos que están hablando molestan a los demás. Y es por eso, simplemente, que tenemos que hacer más o menos lo mismo a la vez. Y siempre habrá algunos niños que se aburran”.