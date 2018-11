Eres creativo, lo sepas o no

13:07

Hace seis meses, estaba en la sala de espera de una oficina de Nueva York. Me senté y me puse a hablar con la chica joven de la recepción durante unos diez minutos. Luego, subí al piso de arriba y hablé con el jefe y le dije: “Oye, tu recepcionista es maravillosa. Te la robo y me la llevo conmigo”. Y él me preguntó: “¿Cuánto tiempo has estado hablando con ella?”. Y yo le dije: “Pues, no sé, unos diez o quince minutos”. Y él exclamó: “Qué raro”. Yo le pregunté: “¿El qué?”. Y él me respondió: “Bueno, es que no tenemos ninguna recepcionista”. Y yo me quedé pensando: “Entonces, ¿con quién narices he estado hablando durante los últimos quince minutos?”. Y añadí: “Se llamaba Sara y tenía un vestido veraniego de color crema”, a lo que me respondió: “¡Oh, Sara! No, ella es nuestra directora de primeras impresiones”.