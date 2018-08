“Sobreproteger a los niños es desprotegerlos”

11:36

Eva Millet . Siempre creen que tendrían que estar haciendo algo más para que ese niño no se pierda en esa carrera en la que se han convertido, un poco, las infancias hoy en día, ¿no? Y es por la presión social. Esta infelicidad no solo se detecta en las madres sino también en los padres. Los padres también, estos investigadores detectaron que no se sentían bien y se preguntaron, yo creo que muy atinadamente, cómo afecta esta infelicidad, esta insatisfacción, a los hijos. Claro, si tú tienes una madre o un padre estresadísimos todo el día, “Que el niño, el niño…”, para arriba, para abajo, que si no no llegarás, que si no no podrás entrar en esta universidad, que si no no sé qué… los niños lo notan y los niños van muy estresados.