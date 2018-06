“Sed los entrenadores emocionales de vuestros hijos”

Elsa Punset . Es muy difícil luchar contra esto, muy difícil. Yo me lo reprocho a mí misma, y mira que paso todo el día trabajando en estos temas, y me lo reprocho a veces. ¿Por qué te fijas en ese tweet (tuit) tan desagradable cuando ha habido tantos tweets (tuits) amables? ¿Por qué te duermes pensando en lo que ha dicho esta persona que estaría de mal humor…? ¿Qué más da? Pero somos así, los humanos. Nos duele. ¿Por qué me acuerdo de esta persona que no me ha sonreído en el ascensor, y yo me he quedado ahí «hola»? Te sientes tan ridículo, ¿por qué? Es bonito que tengamos la oportunidad, por lo menos, de entenderlo y de superarlo y de no darle mucha importancia. Es un cerebro que no quiere que llegues feliz a la noche, quiere que llegues vivo, hay que entenderlo, pobrecito, y hace lo que puede. Y te toca a ti hacer esos esfuerzos por generar, potenciar, saborear y recordar, y el cerebro se acostumbra, yo lo llamo: entrenar el cerebro en positivo, pero es que, físicamente, lo entrenas así. Y desde que los humanos tienen uso de razón, buscan formas para no sufrir tanto, y fíjate que uno de los filósofos griegos, Epicteto, que ha sido tan importante en, probablemente, la mayor escuela de psicología contemporánea que tenemos ahora, Epicteto decía: «¿Por qué es la gente tan infeliz? ¿Por qué nos es tan fácil, digamos, ser infelices?», pues porque nos empeñamos en cambiar cosas que no podemos cambiar, decía, y él hizo sus famosas dos listas: cosas que puedo cambiar y cosas que no puedo cambiar. En «cosas que no puedo cambiar» entraba todo, mi cuerpo, mis propiedades, mis padres, mi pareja, mis hijos, mis compañeros de trabajo, el tiempo, la economía… prácticamente nada. Y él decía: «¿Qué puedo cambiar? Mis pensamientos, mis actitudes», y yo tengo una imagen que, a veces, me sirve para distinguir entre lo que puedo cambiar y lo que no puedo cambiar. Yo pienso en el mar, y digo: «Oye, el oleaje, las olas que vienen, cuando llegan a la orilla, ¿puedo decirles que paren? No puedo decir…». Entonces, cuando no estoy segura si es algo que puedo cambiar o no, digo: «¿Es esto como las olas?». Luego, los antiguos griegos tenían otro muy bonito que era el viaje cósmico. Ellos sabían que los humanos, cuando estamos muy cerca de un problema o de un recuerdo desagradable o de… tendemos a agrandarlo y nos agobiamos y nos cuesta mucho, incluso químicamente, romper el ciclo. Ellos hacían algo que era un viaje cósmico, y es que imaginaban que se iban como alejando, alejando, alejando de su casa, de su barrio, de su ciudad, de su país, e iban viendo la Tierra desde arriba y tomaban esa distancia que es tan importante para, un momento dado, romper un poco esta química negativa en la que entramos. Los neurocientíficos nos dicen: «Trabajad, sed más como los niños, trabajad la capacidad de estar en el presente». Entonces, yo te diría: llenar tu día de pequeños momentos en los que disfrutas de lo que estás haciendo, en los que estás en el presente, en el que eres más como un niño, ¿por qué tienen esta capacidad de alegría nuestros niños? Porque no están pensando en lo que viene y en lo que fue, están en el presente. Entonces, lo que hagas, hacedlo, estad aquí ahora, todas las veces que puedas. No hace falta meditar como un monje budista, es muy bueno hacerlo, pero no hace falta. Puedes hacerlo de mil maneras. Yo lo hago con mis plantas, con mis flores, mis cebollas, mis zanahorias, que me han salido fatal este año… Pero el tiempo que les dedico estoy ahí en cuerpo y alma, o el tiempo que estoy aquí con vosotros intento no pensar en nada más, y hago este esfuerzo consciente de que estoy aquí con vosotros, y es el presente. Lo disfruto y dejo ir, como las olas del mar, las cosas que no… que sé que se me pegan al cerebro, pero que no tienen tanta importancia.