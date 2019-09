Empatía: tus hijos aprenden de lo que ven en ti

33:21

Vi todos estos problemas y me di cuenta de que la empatía era la solución. Y estos problemas son cíclicos e intergeneracionales, no dejan de ocurrir, ¿por qué no hacemos algo? Si sabemos que la empatía es la solución, ¿por qué no hacemos algo nosotros mismos? Me di cuenta un día que fui a visitar a una de las madres adolescentes con las que trabajaba y le habían vuelto a pegar. Tenía la ceja partida, y le pregunté: “¿Qué ha pasado?”. Tenía al bebé en brazos y a su otra hija en el regazo, y me dijo: “Mary, no ha sido su culpa. Me ha pedido perdón y me ha prometido que no volverá a pasar. Hasta lloró”. Para ella, eso estaba bien. Podía seguir pegándole, porque después se arrepentía y lloraba. Tenía dieciséis años y dos hijos. Su madre y su abuela habían sido víctimas de violencia de género y no iba a ser capaz de proteger a sus hijas de ese abuso. Y pensé: “Esas dos niñas van a crecer pensando que el amor es eso”. De camino a casa estaba furiosa, y es raro que salga algo bueno de esa ira. Estaba llorando de rabia, y me propuse ayudar a esas niñas, no permitir que ellas y otros tantos niños crecieran creyendo que el amor duele, que no podíamos romper ese ciclo de violencia intergeneracional.