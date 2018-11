“El teatro nos enseña a ser más tolerantes”

Carlos Hipólito . Uy, qué buena pregunta esa. Pues mira, para mí el éxito igual no es eso que se identifica con el reconocimiento. Tendemos a pensar que alguien que tiene éxito es alguien que es muy celebrado por su trabajo, y que se le aplaude mucho, y que es muy conocido y que es muy famoso, y que tal y cual. Para mí el éxito es otra cosa. O sea, eso es algo que sé que existe y, por supuesto, no me voy a poner ahora en plan purista a decir: «Esto no me interesa», no. También me gusta, claro, porque a todos nos gusta que nos digan que lo que hacemos funciona y que le gusta a los demás, pues claro. Pero, yo es que no es eso lo que voy buscando. O sea, eso me encanta si se produce y me hace feliz enormemente, pero no es eso lo que voy buscando. Yo lo que voy buscando, la mayoría de las veces, es metas pequeñitas. Para mí el éxito es, estoy hablando profesionalmente, es conseguir, ir cubriendo metas pequeñas que yo me voy poniendo a mí mismo. Por eso yo salto tanto de un género a otro, porque no me gusta estancarme, y entonces, si digo: «Ahora he hecho comedia y les ha gustado, bueno pues ahora voy a intentar hacer drama». Cuando estoy haciendo drama: «Voy a intentar hacer tele. Pues voy a intentar hacer musical. Pues ahora me voy a poner a cantar, a ver qué pasa». Ponerme en riesgo permanentemente. No quedarme en una zona de confort, porque yo creo que eso te achata un poco como artista. Entonces, para mí el éxito es cuando yo sé que algo de lo que yo he hecho ha conseguido llegarle a la gente. Y, a veces, es un reconocimiento muy humilde. Mira, te voy a contar una historia que la conté una vez y creo que esta la escribió alguien en un sitio, pero es que es una historia muy bonita que me pasó a mí y que define mucho esto de lo que estoy hablando. Yo he dicho muchas veces que para mí lo mejor que me puede pasar como actor es que alguien me diga después de verme: «Eso me ha pasado a mí», ¿sabes? O sea que se reconozca en lo que yo he hecho, porque eso quiere decir que el personaje se lo ha creído y que le ha conmovido, y, finalmente, yo para lo que salgo a un escenario es para eso, para que pase eso.