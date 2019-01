26:53

Jane Goodall . Me encantaba aprender de ese libro. Hacía dibujos y todo. La educación ha sido muy importante en mi vida. Lo que he aprendido ha sido por mi cuenta, a través de la observación, y leyendo libros. Siempre me ha gustado leer. Hay otro aspecto de la educación importante en mi vida: cuando entré en la universidad. Como decía antes, los profesores me dijeron que lo había hecho todo mal y que los animales no tenían emociones, ni mente y cosas así. Pero tuve la suerte de tener un supervisor estupendo. Se trataba del profesor Robert Hinde. Uno de los etólogos más importantes de Europa. Al principio, era mi crítico más severo. Pero luego vino a Gombe, vio a los chimpancés, y se dio cuenta de que yo tenía razón. Tuve mucha suerte de conocerle, porque me enseñó cómo expresar mis ideas revolucionarias sobre el comportamiento animal de forma que mis colegas científicos no pudieran destrozarme.

Por ejemplo, le di un texto que yo había escrito para mi tesis sobre la familia de Flo, su hija Fifi, y el recién nacido, Flint. Fifi no se alejaba nunca de su madre, y si algún joven se acercaba los espantaba. Yo decía que Fifi estaba celosa. Robert Heinde me dijo: “No puedes decir que está celosa porque no puedes probarlo”. Y yo dije: “No puedo probarlo, pero estoy segura de ello. ¿Qué digo entonces?”. Y me respondió: “Te recomiendo que digas: ‘Fifi se comportaba de tal manera que si fuera una niña humana, diríamos que está celosa’. Así no podrán decirte nada”. He contado esto a muchos estudiantes. Lo que más me gustó fue aprender a pensar y escribir de una forma científica, con lógica. Pero con lo que nunca estuve de acuerdo es lo de que para ser buen científico hay que ser objetivo y no puedes sentir empatía por los sujetos.