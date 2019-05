“El humor es fundamental para entender la vida”

47:07

Otro: “Esto no me afecta a mí completamente, se me rompe un brazo, el brazo me duele, pero esto no es culpa mía”. Un ejemplo sería: yo llego a casa de mal humor por la noche y me encuentro en casa, por el suelo, los libros de mi hija, los zapatos de mi hija, la blusa, todo aquello es un desorden, un desorden auténtico. Entonces me digo a mí mismo: “Pero, Luis, ¿qué familia es esta? Aquí no hay orden, aquí no hay disciplina, aquí no hay… ¡Qué desastre!”. Y, entonces, viene mi mujer y me dice: “Luis, te estoy haciendo una paella”. Y yo digo: “Paella, la que hacía mi madre”. ¡Qué horror, qué horror! Y ahora viene la explicación. Y me dice mi mujer: “Luis, has debido tener un mal día en el trabajo”. ¿Esta explicación es optimista o pesimista?