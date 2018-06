La mejor forma de aprender ciencia es utilizar tu curiosidad

34:41

Javier Santaolalla . Pero esto no resta que hay cosas que se pueden mejorar y que es bueno y positivo tener una actitud crítica. Yo creo que estos tres últimos años he estado trabajando en procesos de innovación educativa a nivel europeo, en un proyecto que se llama el proyecto Creations. Es un proyecto financiado por la Comisión Europea donde participamos 16 miembros, laboratorios, institutos, universidades de toda Europa y donde intentamos ver qué falla y cómo se puede mejorar. Yo me ponía de muy mal humor cuando entraba en clase y el profesor me daba una solución a un problema que yo nunca he tenido, que nunca me he preguntado y no se en qué consiste, me da una solución que ni siquiera entiendo, a un problema que ni siquiera tengo. El profesor se planta delante de los alumnos y les explica algo dándoles a conocer una cosa que ni siquiera se han planteado. Para mí se está empezando la casa por el tejado. Y una cosa que se está haciendo es que se está rompiendo completamente la forma en que se aprende. Cuando un profesor va a clase y se pone a responder a preguntas utilizando las ecuaciones, está yendo al final del proceso de aprendizaje, porque hemos dicho que, naturalmente, aprendemos con el método científico. Lo hemos dicho, ¿verdad?