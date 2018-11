El futuro, la asignatura del presente

09:20

Pero la cuestión que nos planteas es más profunda: ¿Adónde nos lleva eso? No es fácil de responder. Pongamos al teléfono móvil como ejemplo. Cuando yo era niño, podía jugar fuera. Como todos los niños. Por la tarde desaparecía y mi madre no sabía dónde estaba. Y luego volvía por la noche. Y no pasaba nada. ¿Qué pasa ahora? Ahora los padres intentan ponerse en contacto con su pequeña Silvia, que se ha ido con sus amigos. Intentan llamarla. Cinco minutos y nada. A los diez minutos: “¿Dónde estará Silvia?”. Y entran en pánico. El teléfono móvil, curiosamente, a veces nos provoca miedo. Si no estás localizable: “Oh, no, ¿qué hacemos?”. ¿Esto realmente da la felicidad? A veces sí y a veces no. A veces es genial poder contactar con tus seres queridos. Mis hijos ahora están repartidos por todos lados, estudian en distintos países. Como padre, eso es terrible. Mis hijos se han ido de casa y los echo de menos. Pero tengo WhatsApp, así que podemos estar conectados. Pero la pregunta interesante es: ¿Es eso bueno todo el tiempo? ¿Es bueno para el desarrollo de los jóvenes? Quieres salir de tu casa, dejar a la familia y ser independiente, y todas las noches, tus padres están ahí, llamándote por Skype. El desarrollo de la personalidad será muy distinto. ¿Eso es bueno o malo? Aún no lo sabemos.