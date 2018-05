“El corazón sirve para dar cantidad de vida; el cerebro, calidad de vida”

Valentín Fuster . En un mundo como en el que vivimos, si uno no tiene claro cuatro ideas se mueve como una bandereta. Hay cuatro tes que son de cómo uno madura personalmente, y hay cuatro as de cómo uno transmite, de cómo es en el mundo que vive. Y las cuatro tes, la primera te es, simplemente, tiempo para reflexionar. Es decir, cada uno de nosotros, al menos yo, quince minutos al día pienso en lo que es prioritario y en lo que no. Esto fue absolutamente fundamental. Estos quince minutos son los más importantes del día. El pensar, el decir: «Estoy solo, what is important? ¿Qué es importante?». El segundo es cuál es tu talento. Y esto es fundamental, como ya he dicho. Saber cuál es tu talento y aplicarlo. El tercero es transmitir positividad. Y, el cuatro, ya lo he dicho, es tutoría. O sea que, en realidad, son las cuatro tes. Luego hay cuatro as que es cómo uno se presenta en el mundo. Cómo uno intenta ayudar al mundo de alrededor, que esto es fundamental, el sentirse útil. Esto es absolutamente crítico para lo que llamamos, simplemente, el self esteem, la autoestima. Son cuatro as. La primera es tener una actitud positiva: «Yo encuentro barreras, pero las voy a solucionar». El mundo está lleno de barreras, lo que no puedes es decir, enseguida deprimirse, etcétera. Tenemos que solucionarla. El segundo es aceptar quién eres, no tu vecino. Si tu vecino tiene un Maseratti, digo yo, y tú no tienes coche, porque no puedes, pues oye, «Yo no tengo coche y el otro tiene un Maseratti. And so what?». ¿Me entiendes? El segundo. El tercero es la autenticidad, la autenticidad quiere decir que eres el mismo por la mañana, por la tarde y por la noche. No eres una persona cambiante depende de con quién hablas. Yo veo pacientes que pueden ser presidentes de un país, pero al mismo tiempo veo pacientes que casi están sin techo, ¿me entiende? Para mí son la misma persona, absolutamente, y esto la gente que trabaja conmigo lo sabe perfectamente. No hay diferencia. Lo que les diferencia es cómo visten o lo que sea, pero no les diferencia lo de dentro. Un presidente de un país tiene un infarto y el pobre que yo veo en Harlem tiene un infarto y yo le puedo decir que son la misma persona. La reacción, el problema, el estado emocional, el que no eres ya… has perdido tu misión de quién eres, etcétera. Es decir, que esto es absolutamente fundamental. Autenticidad. Y el último y más importante es el altruismo. Es decir que, en la vida, yo me he dado cuenta de la gente más feliz son las que dan. No los que reciben. Con lo cual, estas son las cuatro as. Bueno, pues yo creo que he funcionado bien porque normalmente no me acuerdo. Es decir, pero esto son las cuatro tes y las cuatro as. Las cuatro tes son más personales. Las cuatro as son más cómo te transmites al mundo. Son fórmulas que ayudan sobre todo cuando meditas y estás quince minutos pensando, sabes muy bien cómo estás funcionando y tienes una metodología. El problema de la sociedad actual es que puedes perder la metodología muy fácilmente a menos que tengas este método de ser persistente y ser tú quién eres y dominar tú lo que está alrededor tuyo.