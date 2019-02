El castigo no es educativo, es inseguridad adulta

Marisa Moya . La disciplina positiva es sentido común y coherencia en la vida, en la educación, en las relaciones humanas. Y en la disciplina positiva, las cocreadoras fueron Jane Nelsen y Lynn Lott. Estas mujeres fueron las que acuñaron este nombre, y se sustenta, fundamentalmente, sobre cinco principios. Los principios, realmente, lo que hacen es atender a las necesidades, en este caso, infantiles, porque estamos hablando de niños pequeñitos. Pero, en realidad, son las necesidades de todo ser humano. Fíjate que el primer principio, Mónica, es que todos necesitamos conexión. Venimos a este mundo predeterminados para la conexión. Y es que la conexión es el sinónimo de la supervivencia. Si yo no logro pertenecer; si yo, como cría humana, no soy vista; si no soy atendida, si no soy cuidada, si no soy querida, ¿cómo voy a poder sobrevivir? Esta es una finalidad de todo ser humano, la búsqueda de la pertenencia. Sin embargo, esto no es suficiente, con lograr pertenecer. Además necesitamos desarrollar habilidades, necesitamos sentirnos valiosos, necesitamos sentirnos capaces, necesitamos desarrollar recursos, sentirnos significativos. A esto nosotros le llamamos desarrollar el sentimiento de contribución. Entonces, si lograste la conexión, ahora perteneces, estás siendo visto, con lo que un niño, que es un sumatorio increíble de sentimientos de inferioridad, ya no se van a hacer tan gordos esos sentimientos de inferioridad. Tengo un adulto educador que me cuida, que me protege, que me orienta, que me guía, que me quiere.

