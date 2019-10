“El cambio climático existe y nosotros lo amplificamos”

01:45

Me encontré con una profesora en el colegio y yo estaba entonces en segundo de BUP, profesora de Ciencias Naturales, que por primera vez me expuso este tema de la meteorología. Y yo era una aficionado a la ciencia, me gustaba la geología, me gustaba la biología, pero no tenía esa pasión por la meteorología. Y un día esta profesora se cruzó por mi camino y me dijo: «Mira, pues esto son las nubes, así sopla el viento…». Los ojos se me abrieron y dije: «Esta es mi pasión», y a partir de ese momento, 12 años, ya sabía lo que quería hacer. Me podía haber desviado por el camino, haber hecho otra cosa y alguna cosa ha hecho por ahí fuera de la meteorología, pero en general he seguido esa recta porque tengo una pasión por esta ciencia que creo que es comparable con otras, pero tiene unas cosas muy especiales. A los 12 años me construí mi propia estación meteorológica. Entonces a mis padres les decía: «Yo quiero ser meteorólogo», ellos decían: «Venga va». Una estación meteorológica en aquellos años costaba un dineral. Hoy en día tenemos estaciones meteorológicas mucho más asequibles económicamente hablando sin que sean muy, muy técnicas. Entonces, dije: «Me voy a construir mi propia estación meteorológica, ¿qué me hace falta? Un anemómetro. Bueno, ¿pues anemómetro cómo lo hago? Pues vi que en un libro de meteorología americano había un chico que se había hecho un anemómetro utilizando un patinete y unas pelotas de ping pong. Yo hice lo mismo, cogí un patinete y le quité las ruedas, le clavé unas pelotas de ping pong, me fui en el Dyane 6 de mi madre por el paseo marítimo de donde vivía, lo sacaba por el techo a distintas velocidades, conducía mi madre, iba haciendo anotaciones porque cada vez que daba la vuelta el anemómetro se encendía una bombillita, y ese fue mi primer anemómetro.