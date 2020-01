“El amor es la fuerza más poderosa para cambiar el mundo”

04:06

Isabel Allende . A mí me ha servido mucho, pero también me trae problemas, porque la ironía y el humor no sirven en todas partes igual y además no funcionan en la traducción. Si yo voy, por ejemplo, a Alemania y hago un acto público con una traductora, tengo mucho cuidado de no usar ironía, porque quién sabe cómo se traduce al alemán. Cuando yo trabajaba en Chile tenía una columna de humor que se supone que era divertida. Después me fui a Venezuela, donde empecé a publicar esas mismas columnas, y caían pésimo. Porque el humor venezolano es mucho más alegre y más generoso que el chileno. Nosotros tenemos un humor negro, cruel. Así que a mí me ha servido en algunas oportunidades y en otras me ha traído problemas. Ahora que está todo políticamente correcto, que no puedes decir nada sin ofender, ya el humor casi no me alcanza. Pero a mí me ha servido mucho para ver las cosas con ironía. Decía mi mamá que la ironía te sirve para ver la realidad por detrás. Cuando todo el mundo ve una situación de una cierta manera, desde un cierto ángulo, el humor te sirve para buscarle la vuelta y mirarlo por otro lado. Y se amplía todo así, te da una visión mucho más grande de todo. Siempre que no sea un humor hiriente, para herir a alguien, por supuesto.