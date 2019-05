¿De qué color es un lápiz de color carne?

Angélica Dass . Me encantaría que eso pasase siempre, que tuviera la bola de cristal para poder contestar esto. Pero sí que creo que todos nosotros, literalmente, todos nosotros tenemos el poder de cambiar la narrativa. O sea, está en la mano de cada uno de nosotros contar otra historia. Seguir repitiendo la historia de que existe un lápiz de color carne, y de que la diferencia de que un ser humano es superior al otro por sus características físicas, solo nosotros podemos cambiar esa narrativa. Una vez, en el museo Leonardo da Vinci en Milán, que es el museo de la ciencia y la tecnología, me llamaron para exponer una pieza allí. Y, en teoría, en el departamento de genética. porque yo me he sorprendí cuando me llamaron la primera vez. Y yo: «¿Y yo por qué pego en un lugar como éste?», era dentro del departamento de genética. Y la manera en que el comisario, ¿no?, el “curator” del museo me explicó por qué querían mi pieza. Fue bellísima, porque él me dijo que como seres humanos, somos una gran enciclopedia. Dijo; «Y en el último libro, en las últimas páginas, hay unas letritas que son diferentes. En esas letritas diferentes están el color de tu piel, de tus ojos, cómo es tu pelo…». Así que, ¿cómo podemos contar esto a más gente? Es a través del arte, a través de la conversación, es a través de la fotografía… ¿Cómo puedes ser tú misma, desde tu joven edad, responsable de la construcción de un diálogo nuevo? Y por eso creo que la escuela es el lugar donde podemos empezar ese diálogo. Porque ya me ha pasado más de una vez que una madre me dice: «Mira, mi hijo llegó a casa diciendo que tenía un amigo nuevo en la escuela». El niño que tenía tres años. «Llegó a casa diciendo: “Tengo un amigo nuevo en la escuela, ese amigo es marrón”». Y la madre dijo: «No, te estás equivocando. El niño que llegó nuevo a clase es negro por esto, por esto y por esto». Y me acuerdo que ese señor abrió una charla mía y me dijo: «Mira, vengo a contarte una historia. Hoy voy a casa a pedir disculpas a mi hijo, porque mi hijo estaba en lo correcto, y yo estaba equivocada». Entonces, yo creo en vuestro poder, el poder de la juventud, el poder de lo que son los niños y niñas, de crear una nueva narrativa. Llegan al punto de hacer que adultos puedan repensar sus conceptos, esas cosas que están encerradas ya en la cabeza y parece que no pueden cambiar, pero que sí cambian. Así que para mí es un regalo encontrar lugares como Manuel de Falla, el Cervantes, la ESCUNI, la Complutense y muchos otros. Yo, cuando empecé a hacer ese trabajo, yo jamás pensé que ese iba a ser el lugar en el que más iba a desear estar. Porque, de una manera, tal vez inocente y naíf, yo creía que estando solo en la pared de una galería o un museo, yo ya podría crear este diálogo, y me he dado cuenta por el camino de que no. De que la única manera de crear un impacto de verdad era de la mano de vosotros, que sois el futuro. Desde alumnos o profesores. Así que para mí ese es regalo, es como que por fin he encontrado donde yo quería estar.