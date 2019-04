“Dar libertad a tu hijo no te convierte en mal padre”

10:17

Abandoné mi carrera en tecnología para convertirme en educador. Empecé por el campamento. Luego tuve una experiencia, un momento increíble con una estudiante del campamento. Estábamos trabajando en un proyecto y estaba saliendo fatal. Era imposible que cumpliéramos con el plazo y no había manera de que funcionara. La idea era horrible, los materiales que teníamos no eran los correctos, no entendíamos la física, cada vez que lo probábamos se rompía… Aquello no iba a funcionar. Y trabajábamos 14 horas al día. Trabajábamos sin parar. Y un día, nos olvidamos de ir a cenar. Estábamos trabajando y, de repente, nos dimos cuenta de que estábamos demasiado cansados para manejar herramientas eléctricas, nos moríamos de hambre. “Volvamos a casa”. Y nos volvimos al rancho. Una chica y yo estábamos haciendo la cena y todos los demás estaban sentados alrededor de la mesa, con la cabeza gacha, porque estaban muy cansados. Y yo y la chica estábamos en la cocina haciendo la cena. La vida, a veces, da un giro en estos momentos. La conversación en la fiesta fue el inicio del campamento y la conversación con esta chica… Ella estaba cortando verduras y oigo que se detiene. Me doy la vuelta y veo que me está mirando fijamente. Y le digo: “¿Qué pasa?”. Por un momento pensé que tal vez se había cortado con un cuchillo. Y se detuvo, me miró a los ojos y me dijo: “Nunca he trabajado tan duro en mi vida. ¿Por qué la escuela no puede ser más así?”. Este sencillo comentario contenía una sorprendente contradicción. ¿Está preguntando si la escuela podría ser más difícil? En aquel momento ella cursaba secundaria. Ahora está en una prestigiosa universidad en Estados Unidos. No es que el trabajo escolar no sea duro, es que es más interesante trabajar en algo que te apasiona y que es intrínsecamente motivador que trabajar en algo que te ha mandado otra persona.