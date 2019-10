¿Damos demasiada importancia a las notas de nuestros hijos?

04:55

La verdad es que, cuando sucedió aquello, me pregunté: “Quiero más tiempo, pero ¿para qué quiero más tiempo? ¿Para qué quiero más tiempo?”. Y ahí es cuando empecé a hacer una lista, no de las cosas que me quedaban pendientes por hacer, que es de lo que casi todo el mundo habla, empecé a hacer una lista de cómo quería, a partir de este momento, empezar a afrontar las cosas que eran importantes en mi vida. Me di cuenta de que, por ejemplo, en el caso de mis tres hijos, se me habían quedado en el tintero muchísimas cosas que compartir con ellos y no habíamos hablado de cosas fundamentales, me había centrado muchísimo en ayudarles y enseñarles a cumplir las metas y objetivos, igual que a mí me habían enseñado a cumplir esas expectativas, y se me quedaba en el tintero hablar de lo realmente importante. Lo mismo me sucedía en el ámbito de la educación; a partir de ese momento, si se me daba una segunda oportunidad, iba a querer hacer las cosas de forma diferente. Aprendí, durante el tiempo del cáncer, que hay mucha vida durante el cáncer. No solamente hay vida antes y hay vida después, sino que hay mucha vida durante, y en esa vida durante yo aprendí tres cosas fundamentales: una, que a mí me salvaron la vida personas que eran ajenas a mí, es decir, que todos estamos hermanados y que mi función en la vida, hiciera lo que hiciera después, iba a tener necesariamente que tener una conexión con el mundo de los demás. La segunda cuestión que aprendí es que vivimos en unas expectativas de control y que esas expectativas de control no tienen ningún sentido. Lo importante es vivir en la certeza de que uno está invirtiendo su esfuerzo en aquello en lo que cree.