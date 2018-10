Cuida de tu cerebro ahora y él te cuidará después

9:55

Frances Jensen . Ella está experimentando, realmente, el estrés a ese nivel. No puedes decirle: “Estás siendo ridícula, para ya”. Esa no es una forma realista de tratar el asunto, has de pensar en no reírte de ellos, sino de entenderles porque eres adulto. Creo que esto es muy importante, siempre les digo a los padres que intenten parar, contar hasta diez y no alienar a sus hijos, porque van a necesitar tu ayuda, van a necesitar ayuda con su lóbulo frontal y seguir conectados contigo, manteniendo una buena relación contigo, lo bastante como para mantenerla durante el resto de su adolescencia y sus primeros años de adultos: cuando vayan a la universidad, o se marchen de casa o vayan a buscar su primer trabajo. Puede que sigas sin estar de acuerdo con sus ideas y tu no querrás ser esa persona que diga: “Qué cosa más ridícula estás diciendo”, sino alguien que no haya creado interacciones negativas de este tipo. Creo que eso es algo muy importante.