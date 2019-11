Cuatro pasos para alcanzar la agilidad emocional

11:37

Susan David . Por supuesto. Lo que ya he estado mencionando ha sido la idea de embotellar las emociones. Es lo que ocurre cuando la gente, a veces porque la sociedad le dice que sea positiva, que tenga solo vibraciones positivas, o por no tener suficientemente desarrolladas las habilidades de agilidad emocional, tal vez por haber crecido en una familia que enseñaba que la rabia es mala o que la tristeza es mala, y no tiene esas emociones muy desarrolladas… Lo que ocurre entonces es que la gente se enfrenta a dificultades en su vida, como nos pasa a todos, y, en vez de reaccionar de manera saludable a esas emociones, las aparta. ¿Y qué pasa cuando la gente embotella sus emociones? Y lo que he encontrado en mis investigaciones es que un tercio de la gente embotella sus emociones. ¿Y qué tiende a pasar? Lo que tiende a pasar es que esa gente se juzga a sí misma por tener esas emociones: “No debería tenerlas. Es problema mío”. O las apartan, por considerar, de algún modo, que no son legítimas. Intentan racionalizar sus emociones. Algo interesante es que, si haces eso una vez cada tanto, no pasa nada. Si tienes una entrevista de trabajo y antes de la entrevista has tenido una pelea con tu pareja y apartas tus emociones, no pasa nada. Pero lo que suele pasar es que la gente desarrolla tendencias alrededor de sus emociones del tipo de: “Si estoy triste, aparto esa emoción”. O: “Llevo cinco años siendo infeliz en mi trabajo, pero no pienso en eso y ya está”. Lo que sucede cuando embotellamos nuestras emociones de esa manera es que suele estar asociado a altos niveles de depresión y de ansiedad, y que, de forma muy interesante, eso afecta a nuestra capacidad de solucionar problemas eficazmente.