¿Cuánto enseña un profesor sin hablar?

David Matsumoto . Para mí, la comunicación no verbal es cualquier forma de transmitir un mensaje sin palabras. Dada esta definición, la comunicación no verbal es un gran campo, un campo conceptual y, por supuesto, un campo de investigación. Mis compañeros y yo podemos pensar en diferentes subcampos dentro de este concepto más amplio de comunicación no verbal. Por ejemplo, uno se centra en el entorno. Incluso aquí, en el estudio, o en cualquier parte, en nuestras casas, en un restaurante… las cosas se crean de cierta forma, con una iluminación en particular, cosas en las paredes, los tipos de sillas y cómo están colocadas… Todo lo que forma parte del entorno crea un mensaje que genera interacciones, da un sentido a cómo nos comunicamos. Así que hay señales ambientales de comunicación no verbal. Nuestra apariencia personal también proporciona señales de comunicación no verbal: la ropa que llevamos, cómo nos peinamos, el tipo de gafas que llevamos, etcétera. Nuestra apariencia personal también envía mensajes. Hay un subcampo de la comunicación no verbal al que llamo «huellas de comportamiento». Son cosas que he hecho que dejan huella, y, aunque no esté presente, la gente puede contar algo sobre mí. Así que, por ejemplo, el tipo de coche que alguien compra dice algo de esa persona, aunque esa persona no esté presente en ese momento. La forma en la que alguien distribuye los muebles de su habitación o su casa le dice a un observador que no conoce a ese individuo algo sobre la persona que ha distribuido así los muebles. A eso lo llamo «huellas de comportamiento». Finalmente, hay un debate sobre comunicación no verbal conocido como conducta no verbal que se compone de las acciones dinámicas y conductas del cuerpo que todos tenemos cuando estamos interaccionando con alguien, como por ejemplo asentir con la cabeza, sonreír, los gestos que hacemos cuando hablamos… A esto se le denomina «conducta no verbal». Para mí, la conducta no verbal es un subcampo de un campo más grande como es la comunicación no verbal. Pero, para responder a la otra pregunta, a la pregunta de por qué se considera tan importante, voy a decir que una vez que tienes en cuenta todos estos distintos campos de la comunicación no verbal, es impresionante pensar en la cantidad de mensajes que obtenemos y recibimos o que podríamos obtener o recibir con la interacción, e incluso sin ella. Por el simple hecho de observar las cosas y a las personas, podemos obtener una gran cantidad de información e intenciones diferentes gracias a este tipo de comunicación.

“La comunicación no verbal es cualquier forma de transmitir un mensaje sin palabras” David Matsumoto