Cuando lo que se aprende en la escuela mejora tu barrio

María Jesús . Yo. Me llamo María Jesús. Hola, Juan. Y soy profesora de un centro educativo también público, y he participado en algún proyecto de aprendizaje-servicio como coordinadora. Y el aprendizaje-servicio a mí me ha permitido dar respuesta a esa pregunta eterna de los alumnos: “¿Esto para qué sirve?”. Por fin he conseguido la respuesta. Porque los aprendizajes tienen sentido porque están conectados a un servicio, se pueden aplicar con una necesidad de la comunidad. También ha hecho que yo sea más reflexiva a la hora de evaluar. Porque me ha permitido, aparte de llevar una evaluación puramente calificadora, de notas y tal, llevar también una evaluación un poco más formal, más formativa, donde el alumno también participa. Llevo un par de años haciendo coevaluación, y eso me ha enriquecido bastante. También he deducido que el ApS es inclusivo. Porque tenía muchos alumnos que estaban apartados del sistema y no sabía… Estaba buscando siempre, dando vueltas a la cabeza, de cómo reengancharlos y que volviesen al sistema. Y eso me ha permitido que alumnos que tenían otras competencias diferentes a las competencias de contenidos, sus compañeros hayan descubierto que en una persona no solamente lo académico es lo importante. Y en definitiva, y para no alargarme más, creo que me ha ayudado a ser mejor persona también.