¿Cuál es la mayor equivocación en la historia de nuestra especie?

01:13:37

Yo quiero despedirme de vosotros con cuatro versos, son por supuesto de cosecha propia, y son un intento de explicar muchas de las cosas que se han tocado aquí esta tarde. ¿Por qué me ha dejado la fortuna hacer lo que he hecho? Vivir cerca de esa transparencia y de esos manaderos, de esos cantos y de esas propuestas de la naturaleza. El haber leído el libro sin palabras, el libro sin palabras de la vida. ¿Por qué planto árboles? Yo planto árboles para que cuando yo no esté, estén los surtidores de la transparencia. Yo planto árboles para que cuando yo no esté, otros trinos aniden en los tímpanos de otras personas. Yo planto árboles para que este mundo vea el color de la vida, el verde de la copa de los árboles. Yo planto árboles para que sea menos mortal la muerte. Muchas gracias.