El pensamiento lateral explicado con dos historias

Adrián Paenza . Te voy a dar un ejemplo, les voy a dar un ejemplo que me resultó muy interesante. No lo inventé yo, no me quisiera quedar con el crédito que no es mío. Pero me pareció muy interesante sobre todo porque yo… Las personas que están acá algunas deben de haber jugado al fútbol alguna vez y otras no. Pero esencialmente vamos a suponer que un domingo a la mañana cuando éramos jóvenes, y acá hay muchos jóvenes, y otros que no, pero cuando miro a los que no, miro al infinito. Pero quiero decir, vamos a suponer que había 22 jugadores. Y hay que elegir los equipos porque todavía no están elegidos. ¿Ustedes cómo eligen? ¿Qué hacen?