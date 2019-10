Confía en tus hijos para que ellos confíen en ti

54:06

André Stern . Y aumenta y aumenta porque les decimos: “Tienes que escuchar. Tienes que estar atento. Si no, no sacarás buenas notas. Y sin ellas, no podrás ir a la universidad. Y si no vas a la universidad, no tendrás títulos. Y sin títulos, no tendrás un buen trabajo. Y sin un buen trabajo, no tendrás dinero. Y sin dinero, no tendrás casa, ni coche, ni mujer, ni hijos, ni marido ni nada”.