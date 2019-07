“Con esfuerzo no se llega a la meta, se llega a la excelencia”

Joaquín Valdés . Yo les digo siempre, cuando trabajo con deportistas de muy alto nivel: “Mira, ahora lo que voy a intentar es trasmitirte algo que tú ya haces normalmente. No te voy a explicar algo nuevo. Lo que voy a pedirte es que lo hagas de forma que lo controles”. ¿Por qué? Porque si yo pienso en algo triste, ¿qué me ocurre? Te pones triste. ¿Si pienso en algo alegre? Te pones alegre. Si me imagino algo que me sale mal, ¿me genera confianza? Si me imagino algo que me sale bien me genera mejor confianza. ¿Qué pasa?, dice uno: “Me pongo a imaginar y me sale mal siempre”. No imagines. No es esa la solución. Hay que aprender también a imaginar. No siempre es fácil. La técnica del entrenamiento en imaginación requiere una serie, también, digamos, de aprendizajes previos. Por un lado, de aprendizaje de la respiración, de aprendizaje de la relajación, también, con la respiración puede ser suficiente, para, cuando voy a hacer esa técnica, hacer que mi organismo baje su nivel de activación porque me puede ayudar a imaginar en un estado agradable.