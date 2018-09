¿Cómo usamos el móvil delante de nuestros hijos?

22:05

Adam Alter . La llegada del smartphone en particular, y luego de la tablet, cuando se convirtió en una sensación mundial. Estos dos eventos, cuando hablas con psicólogos, te dirán que hubo un pico cuando salió el smartphone, sobre todo entre los jóvenes, y luego hubo otro cuando salió la tablet. Esos, creo que fueron dos eventos cruciales de los que todo el mundo quería hablar. Aquello fue en 2007 y 2010. Se habla ahora de los nativos digitales; 2007 fue hace once años. Los niños que nacieron en la era smartphone solo tienen once años, no son ni adolescentes aún. No sabemos cómo serán cuando sean veinteañeros, ni en la universidad, ni en el trabajo, ni como padres, ni en la mediana edad, etc. No sabemos cómo van a ser. Así que no sabemos cómo será su futuro, si serán de alguna manera distintos a las generaciones anteriores. Las generaciones como la nuestra entendemos la tecnología más que las anteriores, empezamos a usar la tecnología siendo bastante jóvenes, pero no nacimos en ello, recordamos una época anterior. Y esto nos hace ser afortunados, porque sabemos qué nos hace sentir nostalgia. Si has nacido en la era de los móviles, eso no lo tienes. Mis hijos no van a tener ni idea de cómo era la vida antes. Lo que me preocupa es que, dado que este tipo de tecnología es reciente… Tenemos el smartphone y la tablet y sentimos como que hemos llegado al final de algo. Pero es que va a haber mucho más, una montaña alta, larga y muy empinada. Creo que dentro de veinte años recordaremos los smartphones y las tablets como curiosidades, como reliquias antiguas, porque habrá tecnología mucho más sofisticada que captará nuestra atención. Facebook fue la primera red social que captó nuestra atención. Pues los niños ya empiezan a pasar de Facebook y utilizan Instagram y Snapchat mucho más de lo que usan Facebook. Las cosas evolucionan. Para mí, el cambio más grande será la aceptación generalizada de la realidad virtual y la realidad aumentada, que todavía no ha ocurrido. Ya se puede comprar, pero aún está en pañales, aunque ya hay pioneros. Pero todavía no ha penetrado en el mercado de la manera en que lo han hecho los smartphones y las tablets. Cuando todo el mundo vaya por ahí con sus gafas en una bolsita, o en el bolsillo cuando sean lo suficientemente pequeñas, y en cualquier momento podamos escapar del mundo real para ir al perfecto mundo digital o virtual, eso es lo que nos debería preocupar de verdad. Porque si el smartphone ya puede abstraerte del aquí y el ahora, de donde estés… Si eres un niño, te abstrae de aprender, de interactuar socialmente… Imagínate lo abstraídos que estaremos cuando podamos trasladarnos a otro mundo con unas gafas. Eso es lo que me preocupa a mí. Y por eso deberíamos prestar atención al problema ahora mientras aún sea reciente. Es un problema, pero solo es grave para un porcentaje muy, muy bajo de la población. Deberíamos intentar resolverlo antes de que sea más grave para que haya unos buenos cimientos, por ejemplo, como Francia, prohibiendo los móviles en los colegios. Es un intento de atajar problemas que todavía no han ocurrido. Implementando este tipo de políticas, cuando empiecen a salir y a adoptarse nuevas tecnologías más adictivas y extendidas, sabremos cómo tratarlas.