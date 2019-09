¿Cómo son los grandes líderes? De Manu Ginóbili a Tim Duncan

15:14

Y al final, otra parte importantísima es enseñar la clave de lo que estás enseñando: el baloncesto es como la música y se enseña todo, luego partes y luego todo. No es como la matemática. Tú puedes aprender matemática empezando dos más dos y no tener ni idea de qué vas a hacer al final después de cinco años de matemáticas, ¿no? Las ecuaciones, los problemas complicados que vamos a solucionar… En eso no influye cómo aprendemos dos más dos o dos por tres al principio. En el baloncesto, cuando empiezas a jugar al baloncesto, a pesar de que tienes diez años, tienes una idea de lo que es el caos y tienes una idea de lo que es jugar bien, ¿no? Así como la música, a pesar de que no sabemos nada de música, nos gusta o esto es cacofónico, ¿no? Stravinsky no le gusta a nadie al principio, solo a los entendidos. Una persona como nosotros, normal, sabe qué es armónico y lo que no es armónico. El baloncesto es igual. Entonces, yo tengo que enseñarle al principio, darle una idea de toda la pintura, y luego lo dividimos: uno contra una, dos contra dos, tres contra tres, cuatro contra cuatro. Luego lo juntamos otra vez. Esto es el proceso correcto. ¿Okay? Si nosotros empezamos solo «parte, parte, parte», los jugadores se aburren y no se apasionan por el juego. Entonces, hay un poquito más, no es solo: «Bueno, hoy tiramos la pelota y jugamos cinco contra cinco». No, hay un poquito más, que no está claro cómo enseñar en la universidad porque no estamos hablando de ciencia médica, pero hay que pensarlo un poco.