Cómo resolver los conflictos con tus hijos

O simplemente no propongo y le digo: “Bueno, sé que es difícil para ti. Falta media hora, si quieres adelantamos un poquito la hora de la comida”. Siempre hay un margen de cuidado. Es importante que no vayamos con rigideces. ¿Cómo nos ayuda la comunicación no violenta a escuchar su no? Es importante que nos demos cuenta, Óscar, que nos han enseñado a tomarnos el no como un no a nuestra persona. Como algo personal. “Me ha dicho que no se viene conmigo a tal sitio. No quiere ir conmigo. Me dice no a mí”. Y eso duele, hace daño, y la mayor parte de las veces, por no decir todas, no es real. Para confirmar esto, recordar las situaciones en las que en tu vida, da igual a quién, hayas dicho que no. A ver si encuentras una sola a la que le hayas dicho que no a la persona. “Te digo que no a ti”. Has dicho que no a su acción, has dicho que no a su propuesta, has dicho que no al planteamiento que hay en esa situación.