Cómo puede un profesor cambiar la vida de un niño

04:54

Quizá, por eso con 15 años me fui a Italia. Dejé el colegio y me fui a Italia a estudiar violonchelo con un gran profesor de Barcelona, Casado. Era un gran violonchelista, el mejor que el mundo ha conocido. Me aceptó en sus clases y con 15 años me fui a Florencia, donde estudié cinco años con él y no fui a la escuela. Estaba haciendo algo muy raro porque la mayoría de la gente va al colegio, luego a la universidad, después se gradúan, después consiguen un trabajo y después mueren. Suele ser el camino.Pero no, yo tenía 15 años, vivía solo en Florencia y viajaba por Europa con este gran profesor de violonchelo, así que… Crecí en entorno repleto de posibilidades, buscando un camino poco común. Creo que eso afectó a todo mi desarrollo y me hizo muy abierto. Y estaba esa atmósfera… conoces a Sir Ken Robinson, a quien ya entrevistasteis y a quien yo adoro, que cuenta esta maravillosa historia sobre una niña pequeña, no sé si él contó esta historia en vuestro programa; la niña estaba dibujando y su profesora le dijo que era hora de terminar. Y ella le dijo: “Pero no he terminado”. La profesora le contestó: “Ha terminado la clase, tienes que acabar”. “¡Pero no he acabado!”. Y la profesora preguntó: “¿Pero qué estás dibujando?”. Ella contestó: “A Dios”. La profesora le dijo: “Nadie sabe cómo es Dios”, y la niña le dijo: “¡Lo sabrán enseguida!”. Esa es la historia perfecta. No pasa nada si la profesora dice: “Se ha acabado la clase, tenemos que parar”. Es lo normal, ¿no? Le pagan por hacer su trabajo y por mantener un horario. Pero a veces se necesita más para llegar a ese momento del descubrimiento. La niña quería terminar su dibujo de Dios para que todo el mundo supiera cómo era. Son dos mundos distintos . No quiero menospreciar al primero, pero el deseo de estar en ese otro mundo, un mundo lleno de posibilidades, es algo que siente todo el mundo, lo siente todo el mundo, pero no lo ven tan natural porque trabajan en una mina, o en un banco, o tienen un trabajo que no les permite desviarse del camino.

Pero una de las cosas que más me gustan y una de mis reglas, es que puedes atraer a la gente a este mundo donde puedes dibujar a Dios y que puede tener muchas formas. Pero yo intento inclinarme hacia esas oportunidades, hacia esas ideas y sentimientos que atraen a la gente. Por supuesto, la música es una forma muy poderosa de atraer a la gente hacia ese mundo.