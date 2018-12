Cómo las matemáticas predicen el futuro

02:47

Mucha gente me pregunta si se nace siendo matemático, si yo lo supe inmediatamente. Y la verdad es que no creo que funcione así. Lo cierto es que de pequeño no me gustaban las matemáticas. No se me daban bien las tablas de multiplicar, nunca me acordaba de cuánto eran siete por ocho. Pero yo tuve suerte y con doce o trece años, en el cole, tuve un profesor de Matemáticas que, en medio una clase, me señaló y me dijo: “Du Sautoy, quiero hablar contigo después de clase”. Pensé: “Madre mía, me he metido en un lío”. El caso es que al terminar, me quedé y me dijo que lo siguiera. Yo no tenía ni idea de qué pasaba. Me llevó afuera y me dijo: “Mira, te vendría bien entender en qué consisten realmente las matemáticas, pues no son exactamente lo que hacemos en clase, con todos esos signos y cosenos, las divisiones, porcentajes… Es algo mucho más interesante”. Y me recomendó algunos libros que él pensó que me abrirían el mundo de las matemáticas.

Así que ese fin de semana fui a una librería y los compré. Y uno de ellos tenía un título muy curioso: El lenguaje de las Matemáticas. Yo nunca había pensado en las matemáticas como un lenguaje, pero según lo iba leyendo, empecé a entender: “Vaya, es un lenguaje fascinante. Es el lenguaje de la naturaleza, el que utiliza la ciencia para entender cómo funciona el mundo”. Aprendí lo que era la sucesión de Fibonacci, que está presente en toda la naturaleza, y también los números primos, geometría, topología… La verdad es que estoy muy agradecido a aquel profesor de Matemáticas que, por decirlo de algún modo, me dio la llave de un jardín secreto y que me desveló un precioso lugar donde me he pasado toda la vida explorando, disfrutando y creando. Lo cierto es que no solo enseño Matemáticas en Oxford. Hace unos años empecé a impartir otra cátedra. Soy un avaricioso por tener dos. Esta cátedra la tuvo antes de mí Richard Dawkins, un prestigioso biólogo, y se llama “Cátedra para el Entendimiento Público de la Ciencia”. En este trabajo paso la mitad del tiempo creando matemáticas, y también paso mucho tiempo explicando por qué las matemáticas y las ciencias son tan importantes en la sociedad actual, para que así vosotros, como público, podáis tomar decisiones sobre qué hacer con la ciencia. Por ejemplo, si permitir o no la investigación con células madre o qué hacer ante el cambio climático.