Cómo educar sin miedo en la adolescencia

No es solamente estudiar, el curso incluye extraescolares, incluye muchas cuestiones, y hay que hablarlas. Porque si hasta ese momento no hay que hablarlas, los hijos hacen prácticamente donde los padres los colocan: ajedrez, inglés, guitarra, danza o natación. De pronto, con los adolescentes ya no nos va a servir. Y aquí yo sí que diría que es un momento fantástico también para conseguir de ellos el compromiso de hacer algo. Algo que les guste. Por supuesto, que les guste a ellos. Ya no va a servir tanto que les guste a los padres o que cumpla ninguna función de retos para los padres, sino para los hijos. Pero una de las peores cosas que tenemos es esos adolescentes que rompen con todo y no quieren hacer nada. Entonces, es mejor darle opciones. Aunque no sean las opciones que más gusten a los padres. Pero que tengan otra motivación fuera del tema puramente académico y que también les ayude a un cierto nivel de disciplina. Puede ser algo del ámbito deportivo, o no necesariamente, pero sí creativo. Yo creo que septiembre es un momento fantástico para iniciarlo. Con ilusión, con motivación, y con el mínimo estrés posible.