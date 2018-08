Cómo despertar la creatividad

26:25

Angélica Sátiro . No es solo una cuestión técnica no tener vocabulario. Cuando no tenemos una palabra, no tenemos un entendimiento sobre algo, no tenemos un concepto. Con lo cual, tenemos algo innombrable. Entonces, los niños y niñas muy pequeños viven mucho eso. Por eso tienen otros lenguajes, menos mal, para ir expresando sus entendimientos del mundo. Pero este niño sin nombre tiene otro cuento en el que dice: “Quiero no pensar”. Es un cuento en que él intenta no pensar, pero cuanto más intenta no pensar, más piensa.