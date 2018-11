Cómo actuar frente al acoso escolar

José Antonio Luengo . Unos días mejor, otros días peor. En esta franja hay muchas personas. Hay un tercer nivel aquí que es muy interesante y es poder llegar a amar lo que estás haciendo. Es decir, tú empiezas a desarrollar una actividad que, incluso al principio, no conoces mucho, no sabes muy bien de qué va o te cuesta trabajo entrar, pero acabas amándola, y eso es fantástico. Y solemos pensar que ahí se acaba la historia. Pero hay un cuarto nivel que es hacer lo que amas, y que está muy ligado a cómo me quiero ver yo en el futuro, cómo me veo, con quién me veo. Me veo trabajando con niños, me veo trabajando en temas que tienen que ver con las tecnologías de la información, me veo haciendo música, me veo trabajando cosas que tienen que ver con la actividad física y el deporte, me veo en la universidad estudiando una ingeniería. El cómo te ves tú en el futuro, el hacer esa visualización de cuatro o cinco años, cómo te verías tú para pensar que te vas por la noche a casa y dices: «Jo, qué bien». Y ese proceso de reflexión, es un proceso de acompañamiento, porque, al final, padres y madres, los orientadores también, pero padres y madres tenemos que decirle a nuestros hijos: «Oye, yo te acompaño y mi abrazo lo tienes garantizado, pero decide tú. Yo no lo voy a hacer porque no está bien que lo haga yo. Si me pides que te oriente lo haré, pero decide tú». Los chicos necesitan ese apoyo incondicional pero con un margen de libertad, de autonomía sin miedo a equivocarse.

“Estamos ofreciendo a los adolescentes modelos dudosos de comportamiento” José Antonio Luengo