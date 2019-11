Comer en familia reduce el riesgo de obesidad infantil

14:44

Porque, claro, muchas veces hay personas que prácticamente solo cenan. Entonces, ¿que es un imprescindible, un sí o sí, que se tenga que desayunar? Pues no. Lo que pasa es que luego tenemos que ver, en el resto del día, en qué momentos esa persona come y qué alimentos va a tomar, y si hace actividad física, etc., para asegurarnos que esa persona va a estar saludable. Esto de no cenar, habría que ver por qué no se cena. Si es porque, durante el día, suelen tomar estos alimentos, como digo yo, si es porque creen que, de esa forma, van a poder perder peso, si es porque no quieren estar con la familia y prefieren trabajar… Entonces claro, habrá que ver cada caso en particular. Yo no quiero decir que esté mal no cenar, o esté correcto no cenar, porque insisto, que va a depender de muchas cosas. Pero lo que nosotros estamos viendo es esto de la falta de tiempo para comer, que estamos teniendo cada vez más, por ejemplo, y es muy habitual, mujeres de todas las edades, con datos de valores de vitamina D muy bajos, que se están viendo temas de estreñimiento, de estrés, de…