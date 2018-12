Claves para regalar juguetes esta Navidad

Imma Marín . Todos los que venga a repercutir en la familia. Creo que es la propia familia la que transmite esos valores, por tanto, un mismo juego en una familia puede estar transmitiendo un tipo de valores u otro. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, hay juegos colaborativos y juegos competitivos. ¿Son unos mejores que otros? No. ¿Qué no es bueno? Pues que a los tres años o los cuatro años introduzcamos valores competitivos, entre otras cosas porque los niños todavía no entienden lo que es la competencia. ¿Qué transmiten los juegos? Pues mira, antes hablábamos de esperar el turno. Esperar el turno es una cosa muy difícil, porque yo quiero ser el primen, y me toca esperar. Eso es un aprendizaje muy difícil. Pero también es muy difícil, por ejemplo, y es otro valor que se aprende, a aguantar el fracaso, a crear defensas a la frustración. El juego del parchís, que está en todas las casas, ¿cuándo pueden jugar los niños al parchís? Los niños pueden jugar al parchís, no cuando sepan contar hasta veinte o cuando sepan sumar lo que le sale en los dados, lo más difícil del parchís es que todo el mundo tenga varios cincos y varias fichas ya en la calle, recorriendo el tablero, y tú todavía no hayas podido bajar ninguna. Eso, cuando tienes cinco, seis o siete años suele acabar en que le pegas una patada al tablero y se ha acabado el juego: « Entonces, no sabes jugar, no sabes perder». Claro que no sabe perder, ¿a quién le gusta perder? Perder es un aprendizaje, y eso se aprende no porque te lo expliquen, eso se aprende viviéndolo. A esperar el turno, las defensas a la frustración, también el expresar sentimientos, por tanto, el poder mostrarte, el valor de confiar en los demás en que te puedes mostrar. Cuando juegas, te expresas de manera espontánea y tanto si es un juego simbólico como en un juego de mesa, tú te enfadas, expresas tus emociones. El juego es emoción pura. Expresar estas emociones, aprender a gestionarlas… todo eso es un aprendizaje que no es fácil y que son cosas, como ves, que no se aprenden porque te las expliquen, incluso porque las veas en otros, si aprenden viviéndolas en ti. El juego es acción, y en esa acción van apareciendo todos esos valores y aprendizajes. El juego es, también, satisfacción, disfrute, el aprender a disfrutar de las cosas, de las cosas sencillas, de tirar una piedra y ver si da tres botes en un lago. Eso también es un valor, aprender a crear de la nada con las cosas que tienes a tu alrededor.

“El reto es uno de los elementos más interesantes del juego: te pone en marcha para descubrir” Imma Marín