Cinco comportamientos que te harán más feliz

Dedicar tiempo a agradecer lo que uno tiene. A menudo pensamos que la felicidad viene al obtener algo, pero los estudios muestran que suele surgir al apreciar lo que se tiene. Y esta es una que, incluso como “profesora de la felicidad”, me cuesta. Cuando por fin quedo con algún amigo y me preguntan qué tal, normalmente no pienso en todo lo que me va bien en la vida. A veces me gusta quejarme de que tal cosa o tal otra me han ido mal, pero la gente feliz no hace eso, sino que espontáneamente piensan en lo que les va bien. Y los estudios muestran que eso se puede copiar simplemente pensando en todas las cosas que te van bien o escribiendo entre tres y cinco cosas que agradeces al día. O, aún mejor, expresando tu gratitud a los demás, tomándote el tiempo para decir a los demás que estás agradecido por lo que han hecho.