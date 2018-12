Blue School: de Broadway a las aulas

08:22

Matt Goldman . Al principio de todo, el doctor Daniel Siegel, de la Universidad de California, fundador del Mindsight Institute, nos dijo que no solo existen los tres elementos, Lectura, Escritura y Aritmética, de la educación tradicional, sino que hay que sumar la Resiliencia, la Reflexión y las relaciones sociales. Al añadir esas tres cosas, y teniendo en cuenta los últimos avances en neurociencia, se puede conseguir que los alumnos, y también nosotros, los adultos, adquiramos la capacidad de cambiar nuestro propio cerebro. Y eso es fundamental. La idea de: “Oh, esto no se me da bien” o “No puedo aprender esto”, no es en absoluto cierta. Ahora sabemos, lo hemos sabido en los últimos diez años, que podemos cambiar nuestras conexiones neuronales, el funcionamiento de nuestro cerebro. Y para conseguirlo, en parte, añadimos: Socialización, Resiliencia y Reflexión.