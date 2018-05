Autismo: otra forma de ser en el mundo

06:58

Melisa Tuya . Claro. Volviendo a cuando has comentado el tema de Einstein, Bill Gates y demás, que se rumorea que tienen autismo, yo creo que ahí está vinculado a que muchos padres necesitamos encontrar mecanismos con los que afrontar algo tan difícil como es un diagnóstico de autismo porque cuando a mí, como madre, me dijeron: “Tu hijo tiene autismo”, yo me acuerdo perfectamente, Jaime tenía dos años y pico, yo tenía un bebé recién nacido, tenía un mes mi hija. La tenía al pecho cuando las dos psicólogas me lo estaban diciendo. Y es un diagnóstico muy complicado de asimilar porque te están diciendo: “Tiene algo que no sabemos cómo va a evolucionar”. Además, parte de la observación, no es una prueba médica, no es que yo haga una prueba y te diga: “Toma, mira. ¿Ves? Lo pone aquí, tiene autismo”. No es como otras discapacidades, otros trastornos en este sentido. Y no sabemos adónde va a llegar. De hecho, la psicóloga que me atendió me dijo literalmente dos cosas que no se me olvidarán en la vida, una fue: “Tu hijo es como una cajita de sorpresas. No sabemos qué es lo que nos va a ir dando, hay que trabajar y ya veremos dónde llega. Lo mismo acaba llegando a ser una persona autónoma y que se puede valer en la vida con una adaptación mínima, como puede acabar siendo una persona con una discapacidad importante”. Al final, es lo que ha acabado siendo, mi hijo está bastante afectado. Y la otra que me dijo fue: “Sería mucho más fácil si fuera un síndrome de Down. Porque si fuera un síndrome de Down sabría un poco más lo que podría contarte a partir de ahora”. Y es verdad, nos sentimos muy huérfanos.