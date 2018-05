Así afecta el sueño al rendimiento escolar

21:01

Juan Antonio Madrid . Entonces, claro, cuando hablamos a veces con profesores, dices: “Nada de matemáticas a primera hora”. ¿Por qué las matemáticas a primera hora? ¿Porque parece que están atentos y no hablan? No es verdad, están dormidos y por eso no hablan. Entonces, a la primera hora es mejor una actividad física, una actividad que implique recibir luz, una actividad que active. Y después ya empiezas con otro tipo de materia. Hay una forma de saber si un chico joven tiene este problema de retraso de fase. Nosotros lo estudiamos de la siguiente manera. Viendo cuándo duerme en los fines de semana. Pero aquellos fines de semana que no tuviese un compromiso social importante. Es decir, si a él le dices: “¿Cuál es tu horario de irte a la cama y de despertarte si no tuvieses ningún compromiso social y pudieras hacerlo libremente?”. Pues tú ves esa banda horaria… Vamos a imaginar que su banda horaria es desde… No sé. Se acuesta a las dos de la mañana y se levanta a la diez de la mañana. Bien, pues ahí tienes. Ese sería el horario que está marcando su reloj biológico. Pero cuando tiene clase tiene que levantarse a las 7:30, no a las diez de la mañana. Entonces, ese cambio entre los días de clase y los días de fines de semana, que me levanto a las 7:30 y después me levanto a las diez, esa diferencia horaria se llama “jet lag social”. Es un jet lag. Todos los fines de semana tiene un desfase horario. Están saltando. Pero encima es un jet lag crónico. No es como cuando viajamos puntualmente, sino que lo mantienen años y años. El jet lag social tiene muchas consecuencias a nivel de salud.