“Aprender es el oficio más bonito del mundo”

03:09

Él decía: “¿Pero esto se estudia? Esto se va a trabajar a un lugar y ya está”. “No, no, no. Hay una escuela y esto se estudia”. Así que le convencí, convencí a nuestra madre, no fue tan difícil. Ella entendió rápidamente… Ella representa la parte romántica de este oficio, y rápidamente entendió que a mí me gustaba esto, pero tuvimos que convencer a nuestro padre que es mucho más pragmático, y a nuestra abuela, que decía: “No, no, no. Tenéis que ir a trabajar a un banco que ahí hay aire acondicionado y ahí se está mejor que en una cocina”. Y decíamos: “No, no, que a nosotros nos gusta estudiar esto”. Bueno, en cualquier caso, lo que sí hemos visto en todo este periodo, en toda esta trayectoria, es que de aprender nunca se acaba. Siempre hemos seguido aprendiendo cosas nuevas, desde que empezó el periplo de abrir un restaurante, nosotros, muy jóvenes, con 22 años yo y 20 Josep, decidimos abrir el Celler de Can Roca, en un lugar absolutamente inadecuado para abrir un restaurante gastronómico que era el barrio en el que nosotros vivíamos.