Aprender en contacto con la naturaleza

Lo cual quiere decir que, de alguna manera, la naturaleza fomenta muchísimo la memoria y el recuerdo, ¿no? Más cosas que se pueden hacer… Pues juntarte… Lo que comentábamos de la tribu. Pues juntarte con los vecinos y, a lo mejor, encontrar cerca algún espacio donde los niños y las niñas puedan jugar de verdad. De alguna manera, estos parques con estos suelos totalmente sintéticos y muy pocas propuestas de juego no son adecuados para un niño o una niña. Un niño o una niña necesita tocar, necesita oler, necesita mancharse. Si tu hijo no se ha manchado, o tu alumno, es que no ha hecho su trabajo de juego y es que no está desarrollando su sensibilidad, no está desarrollando su inteligencia, no está desarrollando cantidad de cosas. Fíjate, en una cosa que a veces nos cuesta tanto, que es que un niño se manche. Yo a veces me pregunto: En la época de la lavadora, ¿cómo es posible que a las madres les importe tanto que un niño se manche?