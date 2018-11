Aprender a vivir en el presente

14:04

Álvaro Neil . Cuando eres nómada, no puedes llevar muchas cosas. Mi bicicleta, con la que viajaba, tenía muchas alforjas, pesaba unos 85 kilos. Es como si hubiera llevado a uno de vosotros a dar la vuelta al mundo. Pero claro, vosotros no me cocináis, no me dais la ropa… La bicicleta tenía todo. Tenía una cocina… Yo llevaba todo lo que necesitaba para sobrevivir en la bicicleta. Pero no puedes llevar mucho. Durante muchos años, he usado la misma ropa. Esto es una ventaja, porque cuando me levantaba no tenía que pensar si me pongo la camisa verde o la roja. Me pongo la que hay. Y cuando el sol la rompía, conseguía otra. Por la mañana, para desayunar, no podía elegir si mermelada de piña o de naranja amarga. Me ponía la mermelada que había, si tenía. Y esto me ha ayudado a aprovechar el tiempo. No he perdido el tiempo eligiendo cosas materiales. Las cosas materiales están a mi servicio, no yo al de ellas. Yo hago un ejercicio que os recomiendo: cuando voy a comprar algo a una tienda o a comer, yo pienso antes: “¿Cuánto yo pagaría por esa chaqueta?”. Yo lo pienso, digo… Por decir un ejemplo, 25. “Hola, ¿qué tal? ¿Cuánto cuesta la chaqueta?”. “Treinta y ocho”. “No, muchas gracias”. Y a lo mejor tengo el dinero, pero es importante que vosotros fijéis antes el valor que pagáis por las cosas, antes de que el mercado os diga lo que valen. Porque si ellos te dicen 38 y tú no has hecho ese ejercicio, cuando llegas los pagas, porque los tienes. No, primero marca tu criterio: ¿Cuánto yo estoy dispuesto a pagar por esto? “Vale, lo compro”.